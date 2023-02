Senior verliert 900 Euro in Weinheimer Bäckerei und hat Glück

Weinheim. Urlaub gerettet: Eine Frau hat in Weinheim das verlorene Geld gefunden, mit dem ein Mann zwei Flüge bezahlen wollte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren dem 80-Jährigen in einer Bäckerei in Weinheim am Dienstag 900 Euro aus der Tasche gefallen. Den Verlust bemerkte er kurz darauf in seinem Auto.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil es in der Bäckerei hieß, eine Frau habe das Geld gefunden und wolle es zur Polizei bringen, ging er zum Revier. Kurz nach ihm kam die Finderin und gab das gesamte Geld ab. Mit der wiedererlangten Summe konnte der Senior dann die bereits gebuchten Flüge in einem Reisebüro bezahlen.