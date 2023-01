Senior verirrt sich in Schifferstadt mit seinem Wagen auf Bahngleise - Zugausfälle

Schifferstadt. Ein 86-jähriger ist am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, mit seinem Wagen am Bahnübergang in Schifferstadt irrtümlicherweise auf die Gleise gefahren. Nach Angaben der Polizei verlor der Senior anscheinend aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse die Orientierung und navigierte das Fahrzeug in den Gleisbereich. Der Wagen setzte auf und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der 86-Jährige sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Die Gleise zwischen dem Bahnhof Schifferstadt und dem Bahnhof Speyer mussten gesperrt werden. Dabei kam es zu zwei Teil- und zwei Komplettausfällen von Zügen sowie einer Gesamtverspätung von 125 Minuten. Gegen den 86-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.