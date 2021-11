Senior und Pfleger bei Einbruch körperlich attackiert - ein Verletzter

Speyer. Ein Unbekannter hat bei einem Wohnungseinbruch in Speyer erst einen Senior und dann einen Mitarbeiter eines Pflegedienstes körperlich attackiert. Der Täter war am Samstagmorgen gegen 3 Uhr in die Wohnung des 85-Jährigen eingedrungen, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Geschädigte durch Lärm geweckt und auf den Einbrecher aufmerksam wurde, warf ihn der Unbekannte zu Boden. Auf diesem blieb der Senior aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigungen liegen. Danach weilte der Einbrecher weiter in der Wohnung.

Als der Pfleger des 85-Jährigen gegen 6 Uhr die Wohnung betrat, wurde auch er angegriffen. Der Täter schlug mit einem Stein auf ihn ein und verletzte sein Opfer dadurch. Der 85-Jährige blieb dagegen unverletzt. Der Mann flüchtete schließlich. Gegenstände entwendete der Unbekannte nicht.

Der Einbrecher war laut Polizei etwa 1,70 Meter groß, hatte eine Glatze und trug einen Drei-Tage-Bart. Hinweise nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen.