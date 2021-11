Senior übersieht Stauende und kracht in Sperranhänger

St. Leon-Rot/ A5. Ein 76-jähriger Mann hat auf der A5 in Richtung Karlsruhe ein Stauende übersehen und ist in einen Sperranhänger gekracht. Der Schwede übersah am Mittwochmorgen, dass sich zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau der Verkehr vor dem dortigen Baustellenbereich staute und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Aus diesem Grund wich der Senior nach rechts auf die Standspur aus, wo er gegen einen Anhänger mit Baustellen-Vorankündigung krachte. Danach prallte er gegen die rechte Leitplanke bevor er schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Bei dem Unfall zog sich der 76-Jährige, nach Polizeiangaben, leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

