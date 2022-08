Senior stürzt mit E-Bike in Maikammer - Lebensbedrohliche Verletzungen

Maikammer. Ein 71 Jahre alter Mann hat sich in Maikammer nach einem Sturz mit seinem E-Bike schwer verletzt. Der Senior war am späten Freitagnachmittag auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg mit seinem E-Mountainbike so gestürzt, dass er lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitt, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Unfallklinik gebracht. Der Mann trug bei dem Sturz keinen Fahrradhelm.

Die Polizei empfiehlt das Tragen eines solchen Helmes, da sich dadurch rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren vermeiden lassen.