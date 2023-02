Senior in Speyer will betrunken ins Auto steigen - Polizei greift ein

Speyer. Die Polizei hat am Freitag einen älteren Mann in Speyer davon abgehalten, betrunken Auto zu fahren. Wie die Polizei mitteilt, meldete am Vormittag eine 31-jährige Frau, dass ein Mann sichtlich alkoholisiert in der Conrad-Hist-Straße am Kofferraum eines Autos steht. Der Mann sei an der Fahrerseite eingestiegen und machte den Eindruck, gleich losfahren zu wollen.

Die Beamten trafen kurz darauf ein und unterzogen den Fahrzeughalter einer Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten fest, dass der 71-Jährige stark nach Alkohol roch. Außerdem fanden sie eine leere Schnapsflasche im Kofferraum. Die Polizisten stellen den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.