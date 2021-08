Edingen-Neckarhausen. Zur Bundestagswahl am 26. September gibt es ein deutsch-französisches Wahlbeobachtungsseminar in Berlin. In der Zeit vom 23. bis zum 27. September wird eine Gruppe junger Menschen aus Deutschland und Frankreich im Alter von 18 bis 27 Jahren gebildet, die sich für Politik und Europa interessieren. Darauf weist die IGP Edingen-Neckarhausen hin.

Weitere Informationen gibt es bei igp-jumelage.de, Anmeldungen sind unter dfjw.org/bundestagswahl möglich.