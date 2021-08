Semester beginnt

Neustadt. Mit 53 dual Studierenden im Bachelorstudiengang Weinbau & Oenologie hat am Montag auf dem Weincampus in Neustadt das neue Studienjahr begonnen. Die Corona-Pandemie habe sich damit nicht nachteilig auf die Bewerberzahlen ausgewirkt. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten die Studierendenzahlen noch gesteigert werden.

„Wir planen für das Wintersemester weitestgehend Normalbetrieb mit der Rückkehr aller Studierenden an den Campus“, so Geschäftsführerin Wilhelma Metzler. Dank der Anpassung an die neuen Bedingungen, der Anwesenheitsregistrierung durch QR-Codes und der Aufteilung in kleinere Gruppen werde vieles möglich gemacht. sin