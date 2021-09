Speyer. Eine Frau ist am Freitagnachmittag auf eine seltsame Entdeckung in Speyer aufmerksam geworden. Wie die Polizei mitteilte, sorgte sich die Zeugin gegen 14.30 Uhr um ein Huhn, welches sich in einem in der Tullastraße abgestellten Auto befand. Der hinzugerufene Fahrzeughalter konnte sich nicht erklären, wie das fremde Huhn in sein Auto gekommen war. Die Polizei teilte weiter mit, dass das Tier zurück zu seinen Artgenossen gebracht werden konnte.

