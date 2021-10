Seltene Bücher wieder in der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer zu sehen

Speyer. 30 seltene Druckschriften zur pfälzischen Geschichte sind nach ihrer Restaurierung wieder in der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer verfügbar. Im dortigen Lesesaal seien unter anderem wertvolle Bücher und Broschüren aus der Zeit des Hambacher Festes von 1832 oder der badisch-pfälzischen Revolution von 1848/49 einsehbar, teilte der Historische Verein der Pfalz am Dienstag in Speyer mit. In der Landesbibliothek befindet sich die Sammlung des Vereins mit Werken zur pfälzischen Geschichte.

Die Publikationen seien durch unsachgemäße Behandlung in der Nachkriegszeit in sehr schlechtem Zustand gewesen, sagte Armin Schlechter, Leiter der Abteilung Sammlung im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Bezirksgruppe Speyer des Historischen Vereins der Pfalz. Mit finanzieller Unterstützung durch die Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer seien sie restauriert worden. Geplant sei die Bearbeitung weiterer geschädigter Bände, sagte Schlechter.