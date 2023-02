Selbstmord eines Angeklagten im Mannheimer Gefängnis: Untersuchung der Todesursache

Mannheim/Sinsheim. Nach dem Suizid eines 66-Jährigen in der JVA Mannheim am Samstag hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Todesursache des wegen Mordes an seiner Frau angeklagten Rentners eingeleitet. Am Montagnachmittag soll der Leichnam obduziert werden.

Für diese Woche war das Urteil des Landgerichts Heidelberg gegen den Familienvater erwartet worden. Das Strafverfahren ist eingestellt worden.

Kaum Hintergründe zum Freitod bekannt

Die Anklage hatte dem Sinsheimer vorgeworfen, im Juni 2022 im gemeinsam bewohnten Haus in einem Sinsheimer Stadtteil seine Frau mit einem schweren Tatwerkzeug tödlich am Kopf verletzt zu haben. Danach sollte er die Leiche im Kofferaum des Autos der Frau zu einem Parkplatz im Industriegebiet Sinsheim gefahren und den Wagen dort abgestellt haben. Dort wurde die Tote in der folgenden Nacht gefunden.

Als Motiv nahm die Staatsanwaltschaft Habgier an; der Mann sollte es auf die Hinterbliebenenrente seiner Frau abgesehen haben.

"Der 66-jährige Angeklagte, der im Verdacht steht im Juli 2022 in Sinsheim seine Ehefrau getötet zu haben, ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Justizvollzugsanstalt Mannheim – vermutlich durch Suizid – verstorben", hatte eine Sprecherin des Heidelberger Gerichts am Samstag mitgeteilt. Zu den Umständen des Freitods wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Kinder waren Nebenkläger im Prozess

Am 16. Januar hatte die Hauptverhandlung im Justizzentrum Heidelberg begonnen. Die beiden erwachsenen Kinder des Paares hatten sich dem Prozess als Nebenkläger angeschlossen. Mehrere Zeugen hatten den Angeklagten als ruhig und zurückhaltend, die Ehe als harmonisch beschrieben. Es habe nie Streit gegeben.