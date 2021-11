Sekundenschlaf - Zwei verletzte Personen nach Unfall

Grünstadt. Das Auto zweier Frauen hat sich am Sonntagmorgen zweimal überschlagen, nachdem die Fahrerin zuvor in einen Sekundenschlaf gefallen war. Beide Freundinnen waren auf dem Nachhauseweg von Mannheim als die Fahrerin auf der L395 bei Grünstadt in einen Sekundenschlaf fiel. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Treppe eines Hauses und überschlug sich zweimal, wie die Polizei mitteilte. Die 20-jährige Autofahrerin und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Schock davon. Während der Unfallaufnahme war die L395 an der Unfallörtlichkeit zeitweise voll gesperrt.

