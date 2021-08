Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wird erneut eine Seilbahn zwischen Mannheim und Ludwigshafen als ergänzendes Mobilitätsangebot prüfen lassen. Ein entsprechendes Gutachten will VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik zeitnah in Auftrag geben, so dass im kommenden Jahr endgültig über die Umsetzung entschieden werden kann.

Eine urbane Seilbahn als zusätzliches ÖPNV-Angebot für Pendler

...