Segelflieger notgelandet

Lambsheim. Weil er die Thermik falsch berechnet hat, musste ein 16 Jahre alter Pilot seinen Segelflieger am Sonntag auf einem Acker bei Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) notlanden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche auf dem Weg von Bad Sobernheim nach Haßloch, als sein Flugzeug zu Boden ging. Bei dem Vorfall am Nachmittag wurden weder der Segelflieger beschädigt, noch der Pilot verletzt. „Da das Feld direkt an einem Radweg zwischen Lambsheim und Maxdorf liegt, konnten aber viele Passanten das Schauspiel bewundern“, teilten die Beamten mit. jei

