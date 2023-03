Seda Yüksel aus Mannheim erneut bei den European Make-up Awards

Mannheim. Seda Yüksel beherrscht die hohe Kunst des Make-ups. Nachdem die Mannheimerin bereits im Vorjahr in Düsseldorf am Start war, überzeugte die eingereichte Bewerbung die Jury erneut. Wie ihr Management mitteilte, wird Seda Yüksel am Sonntag, 2. April 2023, ab 15.15 Uhr am Meeting Point in Halle 10 bei den European Make-up Awards Expert im Rahmen der Beauty Düsseldorf ihr Können beweisen. Die ersten drei Plätze werden mit Geldpreisen und Pokalen honoriert (1. Platz: 2.000, 2. Platz: 1.500, 3. Platz: 1.000 €). Der 1. Platz erhält eine Einladung, bei der Beauty 2024 Teil der Jury beim European Make-up Award in der Kategorie New Talent zu sein.

