Die A 61 soll breiter werden. Dafür müssen sich Verkehrsteilnehmer aktuell durch schmälere Fahrstreifen zwängen. An mehreren Stellen entlang der Autobahn zwischen Mutterstadt und der Rheinbrücke bei Speyer ragen Baumaschinen in die Höhe. Diese bohren sich bis zu 35 Meter tief in die Standstreifen hinein: Die ersten Vorarbeiten zum sechsspurigen Ausbau sind im Gange.

Die A 61 ist

...