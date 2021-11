Sechs Personen nach Kellerbrand leicht verletzt

Eschelbach. Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Eschelbach sind sechs Personen leicht verletzt worden. Der außerhalb des Wohngebäudes gelegene Kellerteil war bereits im Vollbrand, als die Rettungskräfte Montagabend eintrafen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner des Hauses in der Hirschhornstraße konnten sich zuvor selbstständig in Sicherheit bringen und das Gebäude verlassen. Sechs von ihnen wurden durch Rauchgase leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die rund 29 Feuerwehrleute konnten den Kellerbrand rechtzeitig löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich verhindern. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1