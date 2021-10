Schwieriger Spagat zwischen zügigem Vorankommen und Sicherheit

Rhein-Neckar. Einige Meter mit Kopfsteinpflaster, Eisenbahnschienen, Lkw-Verkehr, Schlaglöchern, dann ein schmaler Trampelpfad direkt am Kanal mit Fußgängern, die schimpfen, wenn ein Radfahrer vorbei möchte: Der Abschnitt des künftigen Radschnellwegs im Industriegebiet Ladenburg ist ein schwierig zu fahrender Bereich. Aber das soll anders werden, wie die Planer vom Regierungspräsidium beim Abfahren der Route erklärten: Eine Trennung zum Lkw-Verkehr und zu Fußgängern hin, die Entschärfung der Gleise und eine glatte Oberfläche soll es geben.

Tour zum Schnellradweg Der rund 23 Kilometer lange und voraussichtlich 40 Millionen Euro kostende Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim soll spätestens ab 2026 gebaut werden. Nach Fertigstellung der laufenden Entwurfsplanung bis Mitte nächsten Jahres steht das Planfeststellungsverfahren an. Am Mittwoch und Donnerstag fuhren über 100 Bürger mit den Planern die Route ab, sie konnten Fragen stellen und ihre Wünsche äußern. Mehr auf www.radschnellweg-hd-ma.de

Was für die rund 50 mitfahrenden Bürger am Donnerstag schnell klar ist: Die Planung einer solchen Strecke ist schwierig. Das wurde zum Beispiel bei der Frage deutlich, was mit den Spundwänden am Kanal geschieht. Weil der Radweg breit werden soll, muss die Böschung an einigen Stellen flacher werden, was wiederum dazu führt, dass die Spundwände erhöht werden müssen. Für die Wasserwege ist eine Behörde zuständig, mit der Absprachen erfolgen müssen. Auch sonst gilt es viel zu beachten: Auto- und Lkw-Verkehr, Platz für Fußgänger, ökologisch wertvolle Bäume und Büsche sowie andere Biotope, privater Grundbesitz und Anfahrt mit Auto zu Sportvereinen sind Beispiele.

Kritik an Trassenführung

Der Radschnellweg soll vor der Autobahnbrücke nördlich von Ilvesheim abzweigen, um durch Feudenheim zu führen. Aktuell fahren dort viele Radler einfach geradeaus am Kanal weiter. Planerin Katrin Zima vom Regierungspräsidium nennt zwei Gründe, wieso ihre Behörde den Radschnellweg durch Feudenheim führen möchte: „Aus Umweltschutzgründen, weil geradeaus viele alte Bäume stehen. Und im Ort gibt es Schulen, da können wir viele Leute aufsammeln.“

Damit wird deutlich: Die Trassenführung ist auch ein Spagat zwischen der Anbindung von Orten und einem zügigen Vorankommen. Wobei Zima betont: „Die Bezeichnung Radschnellweg ist missverständlich. Es ist eher ein Radkomfortweg, kein Raserweg.“ Entsprechend wird der Radschnellweg auch nicht für die S-Pedelecs freigegeben, die bis 45 Stundenkilometer schnell sein dürfen.

Trotzdem sollen Radler zügig unterwegs sein, die Planer rechnen mit rund 80 Minuten Fahrzeit von Mannheim nach Heidelberg. Erreicht werden soll dies mit einem Belag mit wenig Rollwiderstand, möglichst direkter Verbindung sowie getrennten Verkehren (Fußgänger, Kraftfahrzeuge). Außerdem soll die Strecke sicher sein.

Beim Punkt Sicherheit knüpfte Markus Schlegel an. Das engagierte Mitglied beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) fordert, in Mannheim bei der Rampe an der Friedrich-Ebert-Brücke einen Kreisverkehr einzurichten, weil dort die abwärts fahrenden Radler scharf nach rechts Richtung Innenstadt abbiegen sollen und es Konflikte mit von dort kommenden Radlern und mit Fußgängern gebe. Laut Planern werde derzeit bei der Stadt Mannheim überlegt, ob eine Radlerbrücke über den Neckar gebaut wird. Seinen Vorschlag hatte Schlegel auch auf www.radschnellweg-hd-ma.de/onlinebeteiligung eingetragen: Das Regierungspräsidium hat dort eine Karte hinterlegt, auf der viele Bürger übersichtlich ihre Anregungen veröffentlichen konnten. Die Trassenführung ist im Detail erkennbar.

Es gab bereits einige Beschwerden von Anwohnern wegen der Trassenführung. Norbert Schön wollte bei der Radtour wissen, ob dies in Ilvesheim gelöst wurde. Antwort der Planer: In einem Bereich wurde die Führung von Geh- und Radweg getauscht, damit Bürger aus ihren Gärten auf den Gehweg gelangen. Ansonsten gelte: Es werde abgewogen, welche Belange wichtiger sind. Stefan Röhrig fragte, wieso der Schnellweg nicht parallel zur Autobahn geführt wird. Zima antwortete, dass es dort viele Eingriffe bei Gehölzen geben müsse und dass Frauen lieber in bebauten Gebieten fahren. Carmen Fontagnier fragte, ob ausgeschlossen sei, dass Autofahrer auf dem neuen Radweg parken. Dafür seien, so die Planer, die Ordnungsämter zuständig. Absperrpoller werde es nur an wenigen Stellen geben, aber oft sei der Radschnellweg baulich klar von den Straßen getrennt.

Sarah Arnold aus Ilvesheim sagte zur Tour mit den Bürgern, sie habe das Gefühl, dass von den Planern alle Belange ernstgenommen würden und „nach guten Lösungen gesucht wird“. Sie hatte sich jedoch gewünscht, dass mehr Jüngere dabei sind – die meisten waren über 50 Jahre alt. Gunther Winkelmann aus Wallstadt betont: „Mir geht alles viel zu langsam.“ Es gebe zu viel Widerstand gegen die Verkehrswende.

