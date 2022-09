Schwestern des DRK

Neustadt. Die Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Rheinpfalz-Saar präsentiert ihre 150-jährige Geschichte seit diesem Sonntag mit einer Ausstellung in Neustadt. Die Schau „150 Jahre DRK Schwesternschaft in Neustadt“ im Stadtmuseum in der Villa Böhm zeichne bis zum 30. Dezember mit vielen Dokumenten und Exponaten das Wirken der Rotkreuzschwestern in der Region nach, teilte die Gemeinschaft am Samstag mit. Ihr gehören aktuell rund 550 Rotkreuzschwestern in Rheinland-Pfalz und im Saarland an.

Die Jubiläumsausstellung zeigt die universellen Werte der Schwesternschaft und die wechselvolle Historie des Mutterhauses in Neustadt auf. Vorgestellt werden auch Trachten, Lebensweisen und das Engagement der Schwestern in der Pflege sowie deren persönliche Schicksale vor dem Hintergrund zweier Weltkriege und politischer Umwälzungen. Auch die moderne Struktur der Schwesternschaft wird dargestellt.

Die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar ist eine von bundesweit 31 Schwesternschaften mit insgesamt 21 000 Rotkreuzschwestern. Von Neustadt aus werden die Einsätze in Rheinland-Pfalz und im Saarland gesteuert. Diese sind in zahlreichen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen tätig. Auch entsendet sie Hilfskräfte in Krisen- oder Katastrophengebiete wie im Sommer 2021 in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz. epd