Schwerwiegende Verstöße bei Reisebus auf A61 bei Dannstadt festgestellt

Dannstadt. Schwerwiegende Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten hat die Polizei am Dienstag bei einem ausländischen Reisebus festgestellt. Auf der Rastanlage „Dannstadt West“ an der A61 kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim drei Busfahrer und ihre 14 Fahrgäste, berichtet die Polizei. Mehrfach wurden während der 28-tägigen Reise die Ruhezeiten verkürzt und die zulässige Lenkdauer erheblich überschritten. Von den Busfahrern behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 10.100 Euro ein und gestatteten die Weiterfahrt. Das Bundesamt für Logistik und Mobilität übernimmt die weiteren Ermittlungen gegen die drei Fahrer und das Busunternehmen.

