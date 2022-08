Schwerverletzter nach Fahrrad-Kollision bei Rauenberg

Raubenberg. Bei einem Unfall bei Rauenberg sind am Dienstagabend zwei Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 20 Uhr zwischen der Letzenbergstraße und der Malschenberger Grillhütte ein Rennradfahrer mit einer Pedelecfahrerin zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide wurden verletzt, der 58-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei rund 100 Euro. Da die Unfallursache ungeklärt ist, bittet das Polizeirevier in Wiesloch um Hinweise, unter der Rufnummer 06222/5709-0.