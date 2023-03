Weinheim. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Weinheim im Einsatz gewesen. An der Kreuzung der Lindenstraße und der Grundelbachstraße stießen ein Auto und ein Motorrad gegen 19.20 Uhr zusammen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Motorrades erlitt schwere Verletzungen und der Fahrer des Autos ist nach bisherigem Stand leicht verletzt, gab ein Sprecher der Polizei am Abend an.

