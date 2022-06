Schwerverletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Bensheim. Ein Fahrradfahrer ist mit einem Fußfänger am Freitag gegen 12.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Gerbergasse und der Straße "Am Rinnentor" zusammengestoßen. Dies teilte die Polizei mit. Der 81-jährige Fußgänger hat sich bei dem Unfall schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen wäre der Fahrradfahrer nach dem Zusammenstoß abgestiegen und zu dem schwerverletzten Fußgänger gelaufen, hätte sich dann aber innerhalb kürzester Zeit wieder zu seinem Fahrrad begeben und entfernt. An der Unfallstelle soll sich ein Pärchen aus Mörlenbach befunden haben, welche hinzukommend als Zeugen gesucht werden.

Hinweise auf den Fahrradfahrer nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen.