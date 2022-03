Schwerverletzte und 15.000 Euro Sachschaden durch Unfall bei Herxheim

Herxheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen Insheim und Herxheim haben sich zwei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 29-Jähriger auf der Landstraße in Richtung Herxheim, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er verriss das Lenkrad und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommendem 54-Jährigen zusammen stieß. Beide Fahrer verletzten sich schwer und ein Rettungshubschrauber musste den 29-Jährigen in ein Krankenhaus verbringen. Die Fahrbahn war für dreieinhalb Stunden vollständig gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

