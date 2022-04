Schwerpunktkontrollen zur Überwachung der Bundesautobahnen

Sinsheim. Die Polizei Mannheim hat am Montag auf der A6 bei Sinsheim großangelegte Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen durchgeführt. Dies teilte die Polizei mit. Hierzu wurden in der Zeit zwischen sechs Uhr und 15 Uhr auf der Autobahnraststätte Kraichgau-Süd Kontrollstellen eingerichtet

und betrieben. Hauptaugenmerk lag auf der Bekämpfung der überregionalen Kriminalität, der Erkennung von alkohol- und drogenbeeinflussten Fahrzeugführern sowie der Kontrolle des Schwerlastverkehrs. Zur Unterstützung waren Kräfte

Bereitschaftspolizei Bruchsal an den Kontrollstellen eingesetzt.

Mit rund 70 Einsatzkräften wurden insgesamt 104 Fahrzeuge und 190 Personen überprüft.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt:

- 6 x Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

- 4 x Verdacht Drogenbesitz

- 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis, einmal Ermächtigen hierzu

- 1 Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verstoß

gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

- Einmal Unterschlagung von Ausweispapieren, 1 x Urkundenfälschung

(Führerschein) und 1 x Missbrauch von Ausweispapieren

- 14 Verstöße gegen die StVO und die StVZO

- 16 Zuwiderhandlungen gegen Sozialvorschriften

- Drei gefahrgutrechtliche Verstöße

- Sicherstellung von kleineren Mengen verschiedener Rauschgifte

Bei der Kontrolle eines Pkw aus Köln händigte der Fahrer einen total gefälschten

tschechischen Führerschein aus. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Urkundenfälschung ermittelt. Sein Beifahrer

händigte bei der Kontrolle ebenfalls Ausweispapiere aus, die nicht für ihn ausgestellt waren. Er führte kleinere Mengen verschiedener Rauschgifte mit sich. Eine weitere Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser zur Festnahme

ausgeschrieben war und eine Restfreiheitsstrafe von über 500 Tagen zu verbüßen hat. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird jetzt wegen Missbrauchs von Ausweispapieren und Drogenbesitzes ermittelt.