Schwerpunktkontrolle auf A 6 - sieben Fahrer unter Drogeneinfluss

Sinsheim. Die Autobahnpolizei Walldorf des Polizeipräsidiums Mannheim hat am Dienstag auf der Tank- und Rastanlage Sinsheim-Süd an der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durchgeführt. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, fanden die Kontrollen zwischen 09.30 Uhr und 16 Uhr statt.

Die Beamten kontrollierten insgesamt 46 Fahrzeuge und 69 Personen. Sieben Fahrer standen unter Drogeneinfluss, ein weiterer unter Alkoholeinfluss. Ihnen wurden von einem Arzt Blutproben entnommen. Die sieben Autofahrer unter Drogeneinfluss müssen sich zudem wegen des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten. Bei sechs weiteren Personen seien fast 20 Gramm Cannabis und drei fertige Joints sichergestellt worden, drei Autofahrer hatten keine Fahrerlaubnis. Ein kontrolliertes Fahrzeug war nicht versichert.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 21 Beamte der Polizeireviere und der Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam KoDiS des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz. Zudem unterstützte ein Einsatzzug mit der Bereitschaftspolizei Bruchsal mit 25 Einsatzkräften die Kontrollmaßnahmen.

Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssten künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten, so die Mitteilung der Polizei.

