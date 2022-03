Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen bei Oftersheim

Oftersheim. Die Polizei hat am Dienstag zusammen mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ Schwerpunktkontrollen auf der B291 bei Oftersheim zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen als Hauptursache von Verkehrsunfällen durchgeführt. Insgesamt wurden 107 Fahrzeuge und 68 Personen in Höhe der Hardtwaldsiedlung in beide Fahrtrichtungen von 47 Einsatzkräften kontrolliert. Sieben Fahrer standen unter Drogeneinfluss und werden sich zudem wegen des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten müssen.

Die Beamten stellten insgesamt vier Gramm Marihuana sowie mehrere Anabolika-Tabletten sicher. Gegen zwei weitere Autofahrer wird wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Eine weitere Person gelangt wegen dem Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz zur Anzeige.