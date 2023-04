Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf K4170 bei Dielheim

Dielheim. Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ist es in Dielheim am Sonntagnachmittag gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist der 19-jährige Unfallverursacher, um 16.37 Uhr auf der K 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, zu schnell gefahren und auf der abschüssigen feuchten Fahrbahn in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur gekommen, worauf dieser frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammenprallte.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Beide Fahrzeugführer verletzten sich schwerer und musste zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war die Fahrbahn der K 4170 bis 19.00 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg durchgeführt.