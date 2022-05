Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin - Person schwer verletzt

Landau. Eine 76-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagabend bei einem schweren Unfall von einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 47-jährige Landauerin gegen 18:32 auf der die K 2 von Offenbach/Queich kommend in Richtung Insheim unterwegs. Eine 76-jährige Radfahrerin überquerte die Straße an der Einmündung zur K1 und kollidierte mit dem PKW. Die Frau wurde bei dem Aufprall nach Angaben der Polizei circa zehn Meter weit in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde laut Polizei die K 2 in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

