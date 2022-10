Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten an Kreuzung in Hockenheim

Hockenheim. Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag um 18 Uhr an der Kreuzung der L 722 und der Anschlussstelle Hockenheim der A 61 frontal zusammengestoßen. Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr die Talstraße in Richtung Ketsch und übersah aus bislang ungeklärten Gründen das Rotlicht an der Talhauskreuzung, berichtet die Polizei. Dadurch kam es zur Kollision mit einem von Ketsch kommenden 45-jährigen Autofahrer, der über Grün nach links in Richtung B 39 abbiegen wollte. Der Rettungsdienst brachte beide Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurden vereinzelt Straßenteile gesperrt und erst gegen 19.50 Uhr wieder komplett freigegeben.

