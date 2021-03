Wiesloch. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der L 723 zwischen Wiesloch und Walldorf, in Höhe der Auffahrt zur B 3, ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei war an dem Unfall auch ein Motorradfahrer beteiligt. Über den Unfallhergang, das Schadensausmaß und die Anzahl der Verletzten sowie den Grad der Verletzungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren