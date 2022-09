Schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen bei Sinsheim

Sinsheim. Ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, hat sich am Donnerstagnachmitttag auf der L 550 ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war zur Unfallaufnahme bis circa 20 Uhr für zwei Stunden die Fahrbahn voll gesperrt und ist jetzt mittlerweile wieder frei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom zuständigen Polizeirevier in Sinsheim

aufgenommen. Zum Unfallhergang kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.

