Ketsch. Nach einem Verkehrsunfall zwischen Schwetzingen und Ketsch ist am Dienstagmorgen die K 4250 voll gesperrt. Kurz nach neun Uhr war es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei wurden dabei zwei Personen verletzt. Rettungsdienste sind an der Unfallstelle, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern derzeit noch an.

