Lkw erfasst Motorroller in Reilingen - Mann lebensgefährlich verletzt

Reilingen. Ein Motorrollerfahrer ist am Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, in Reilingen von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der 69-Jährige bei dem Unfall auf der L723 auf Höhe der Zufahrt L599 unter den Sattelzug. Mit einem Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst konnte der Schwerverletzte gerettet werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Während der Unfallaufnahme durch die Beamten des Verkehrsdienstes Mannheim musste die L 723 zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zur Klärung des Unfallhergangs und ob der Rollerfahrer möglicherweise falsch überholt hat, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme, die umfangreiche Spurensicherung, sowie die Bergungsarbeiten vor Ort sind mittlerweile abgeschlossen. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben.