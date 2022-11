Schwerer Verkehrsunfall in Heidelberg

Heidelberg. Ein Fiat Punto ist am Donnerstagmorgen in Heidelberg mit einem einem Ford Astra frontal kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, kam der Unfallverursacher gegen 7 Uhr auf der Vangerowstraße zuvor von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und streifte einen drittes Auto, bevor er mit dem Ford Astra kollidierte. Durch die Starke Kollision wurden Fahrzeugteile auf die Fahrbahn verteilt und es lief Kühlmittelflüssigkeit aus. Die beiden von der Kollision betroffenen Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Unfallverursacher wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Beteiligten wurden unverletzt zur vorsorglichen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1