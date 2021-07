Schwerer Verkehrsunfall - Drei Personen verletzt

Neustadt. Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag drei Personen auf der A65 bei Neustadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 17.10 Uhr. Ein 71 Jahre alter Autofahrer hatte auf dem linken Fahrstreifen den Bremsvorgang eines Vorausfahrenden wegen fehlendem Sicherheitsabstand nicht rechtzeitig erkannt und ist dem Fahrzeug in das Heck gefahren. Durch die Wucht wurde der Mercedes auf einen Audi geschleudert, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Während der Mercedesfahrer leichte Verletzungen erlitt, musste der Unfallverursacher sowie die Fahrerin des Audis wegen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 50 000 Euro. Die Autos mussten schließlich abgeschleppt werden.

