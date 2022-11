Gaiberg. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L600 zwischen Gaiberg und Lingental ausgerückt. Nach ersten Angaben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Über das Ausmaß der Verletzten ist bislang nichts bekannt. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell. Die L600 ist an der Unfallörtlichkeit gesperrt. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Näheres ist nicht bekannt.

