Schwerer Verkehrsunfall bei Gaiberg mit mehreren Fahrzeugen

Gaiberg. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L600 zwischen Gaiberg und Lingental ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, sind bei dem Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, sechs Personen verletzt, drei davon schwer.

Nach Angaben der Polizei war eine 74-Jährige gegen 17.20 Uhr auf der die L 600 von Gaiberg kommend in Richtung Lingental unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet die 74-Jährige in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Pkw eines 55-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Fahrzeug weggeschleudert und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Der Wagen der 74-Jährigen hingegen blieb quer zur Fahrbahn stehen.

Ein nachfolgender 40-jähriger Fahrer erkannte das Unfallgeschehen und wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden. Jedoch kollidierte der 40-jährige Fahrer dabei seitlich mit einem entgegenkommenden Auto einer 60-Jährigen.

Beim Erstunfall erlitt die 74-jährige schwere und ihre drei 9 bis 42-jährigen Mitfahrerinnen leichte Verletzungen. Der 55-jährige Fahrer und seine 50-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Beteiligten des nachfolgenden Unfalls blieben unverletzt. Die Verletzten wurden teilweise von Feuerwehrkräften befreit und dann mit unterschiedlichen Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich waren, in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den Fahrzeugen auf rund 60 000 Euro. Da alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Die L 600 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen Gaiberg und Lingental bis 21.30 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Unfallaufnahmedienst Heidelberg geführt werden.