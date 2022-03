Schwerer Verkehrsunfall auf der K4122 bei Schriesheim

Schriesheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Samstag ein 19-jähriger Kawasaki-Fahrer auf der Kreisstraße 4122 zwischen Altenbach und Kohlhof in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gefahren und mit einer 35-jährigen Seat-Fahrerin kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Krad-Fahrer dabei schwer verletzt und ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 35-Jährige wurde durch einen Rettungswagen ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme und der Abschleppvorgänge bis 18.00 Uhr gesperrt bleiben. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 18.000 Euro.

