Schwerer Verkehrsunfall auf der B 45 bei Zuzenhausen

Zuzenhausen. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer ist am Freitagabend auf der B 45 in Fahrtrichtung Zuzenhausen gegen mehrere kleinere Bäume gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam er zuvor gegen 22.30 vermutlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Fahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein umliegenden Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 2 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten, war die B 45 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde abgleitet. Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Zuzenhausen mit elf Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.