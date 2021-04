Schwerer Verkehrsunfall auf der A6 in Richtung Mannheim

Wiesloch. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagmorgen auf der A6 in Höhe Wiesloch in Fahrtrichtung Mannheim eine Vollsperrung ausgelöst. Nach derzeitigem Sachstand kam es gegen 8.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Inwiefern Personen zu Schaden kamen, ist derzeit noch unklar. Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Nach Auskunft der Rettungsleitstelle kam vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Vollsperrung wurde nach rund zwei Stunden wieder aufgehoben.

