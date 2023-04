Schwerer Verkehrsunfall auf der A6 bei Sinsheim – 300.000 Euro Sachschaden

Sinsheim. Bei einem Verkehrsunfall in Sinsheim ist ein Lkw-Fahrer durch die Absperrung einer Baustelle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr dieser aus bislang unbekannter Ursache gegen 1.20 Uhr durch den gesperrten Straßenabschnitt auf der A6 bei Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim. Der 32-jährige Fahrer des Lkw wurde durch den Aufprall eingeklemmt und schwer verletzt, woraufhin dieser von Rettungskräften geborgen werden musste. Danach kam der Fahrer in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen sagte.

Demnach prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen stehenden Lkw, an dem eine Sperrwand für die Baustelle angebracht war. Wegen der Bergung von Trümmerteilen sperrte die Polizei zunächst alle Fahrstreifen. Seit 5.45 Uhr ist die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder vollständig befahrbar. Es entstand ein hoher Sachschaden, der sich nach ersten Einschätzungen auf 300 000 Euro beläuft.