Nußloch. Ein Transporter und ein Lastwagen sind am Mittwochmorgen auf der B3 bei Nußloch zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, geriet der Fahrer eines Fahrdienstes für Menschen mit Behinderung aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Dank seiner schnellen Reaktion konnte der entgegenkommende Lastwagenfahrer einen frontalen Zusammenstoß verhindern und der Transporter kollidierte mit dessen Auflieger. Der Fahrer des Transporters wurde mit einer Fraktur in ein Krankenhaus transportiert. Seine zwei Beifahrer und der Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt vorübergehend gesperrt gewesen. Seit 12.15 Uhr ist die Fahrbahn wieder freigegeben. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4111 abzugeben.