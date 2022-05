Schwerer Verkehrsunfall auf A 6 - Vollsperrung in Fahrtrichtung Mannheim aufgehoben

Reilingen. Derzeit sind die Rettungskräfte auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim im Einsatz. Nach Polizeiangaben kam es hinter dem Walldorfer Kreuz gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrspur in Richtung Mannheim war zunächst voll gesperrt. Über Verletzungen oder den Unfallhergang können laut Polizei noch keine Aussagen getroffen werden.

Seit 5 Uhr ist wieder eine Fahrspur befahrbar und der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach Polizeiinformationen waren gegen 8 Uhr weiterhin Bergungsarbeiten im Gange.