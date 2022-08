Sinsheim. Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt, ist am Mittwochmorgen die Fahrbahn in Richtung Heilbronn aktuell gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei waren an dem Unfall ein Lastwagen und ein Pkw beteiligt. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Näheres ist nicht bekannt.

