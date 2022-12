Schwerer Verkehrsunfall auf A 6 bei Kirchhardt - mehrere Menschen verletzt

Kirchardt. Bei einem Unfall auf der A6 in Höhe Kirchardt sind am Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte gegen 5.30 Uhr eine Autofahrerin witterungsbedingt mit ihrem Wagen in die Leitplanke und kam anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen. Die 21-Jährige wurde leicht, ihr 24-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Ein weiterer Pkw fuhr im Anschluss in den verunfallten Wagen, zwei weitere Fahrzeuge verunfallten bei Ausweichmanövern. Hierbei wurden weitere fünf Personen verletzt, mindestens einer davon schwer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Rappenau abgeleitet.