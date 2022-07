Schwerer Verkehrsunfall am Dreieck Viernheim - Überleitung gesperrt

Viernheim. Ein Sattelzug ist am Dreieck Viernheim auf der A67 am Dienstagmittag gegen eine Leitplanke geprallt und anschließend umgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 13.20. Der Fahrer des Silozuges ist zwar verletzt, jedoch nicht schwer. Deshalb ist der gelandete Rettungshubschrauber alleine umgekehrt. Der 34-jährige Sattelzugfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tangente auf der A67 Richtung Süden ist derzeit gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Verkehr staut sich zur Zeit bis über die Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen hinaus. Die Abschlepp- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit noch an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1