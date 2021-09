Schwerer Unfall mit sieben Fahrzeugen auf der A 5 bei St. Leon-Rot - Strecke wieder freigegeben

St. Leon-Rot. Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 mit sieben beteiligten Fahrzeugen sind am Freitagmorgen vier Personen verletzt worden. Nach einem Bremsmanöver auf der mittleren Spur bei St. Leon-Rot sei es zu einer Kettenreaktion gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Der betroffene Streckenabschnitt ist seit 13.30 Uhr wieder freigegeben.

An dem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis waren demnach auch zwei Wohnmobile beteiligt. Wie die Beamten mitteilten, musste ein Pkw-Fahrer gegen 9.30 Uhr auf der mittleren der drei Spuren in Fahrrichtung Karlsruhe bremsen, was der dahinterfahrende Autofahrer zu spät bemerkte und auf seinen Vordermann auffuhr. Daraufhin fuhren vier weitere Fahrzeuge - darunter die beiden Wohnmobile - auf die bereits kollidierten Autos auf. Durch die Wucht des Zusammenstoß wurde zudem ein siebter Wagen auf die vor ihm verunfallten Fahrzeuge aufgeschoben.

Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt, fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung war die rechte Spur der A5 zwischen St. Leon-Rot und Kronau (Kreis Karlsruhe) gesperrt worden. Es kam laut Polizei zu einem Rückstau von mehreren Kilometern Länge.