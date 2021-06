Schwerer Unfall mit mehreren Sattelzügen - A 6 in Richtung Mannheim gesperrt

St. Leon-Rot. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen mit Beteiligung mehrerer Sattelzüge ist die A 6 in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierten gegen 8.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf drei Sattelzüge an einem Stauende.

Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Ein Fahrer soll in seinem Führerhaus eingeklemmt worden sein und schwere Verletzungen erlitten haben.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sowie ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim wird laut Polizei über den Parkplatz Bucheneck an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.