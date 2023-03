Lorsch. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 67 zwischen Lorsch und Gernsheim ist am Donnerstagmittag die Fahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort war an dem Unfall, der sich gegen 10 Uhr ereignete, mindestens ein Lkw beteiligt. Der Fahrer soll in seinem Führerhaus eingeklemmt worden sein. Näheres ist nicht bekannt.

